Palandökenin Kartalları Ankara'dan 3 Puan Aldı

Türkiye Erkek 1. Voleybol liginde 18. Hafta mücadelesin de Palandöken Belediyespor, deplasmanda TVF Spor Lisesi ile karşı karşıya geldi.



Ankara Beştepe Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Palandöken Belediyespor 3-1 kazandı. Zorlu mücadelede Palandöken Belediyesi iyi bir oyun sergiledi. Ligin zirvesin de yerini koruyan Palandöken Kartalları karşılaşmanın setlerini 25 - 22, 14 - 25, 13 - 25 ve 16-25 sonuçlandı. Rakibine bir set veresede 3 puan alan Palandöken Belediyespor, üst üste aldığı galibiyetlerle zirve takibini sürdürdü. - ERZURUM