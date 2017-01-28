Türkiye Erkek 1. Voleybol liginde 18. Hafta mücadelesin de Palandöken Belediyespor, deplasmanda TVF Spor Lisesi ile karşı karşıya geldi.
Ankara Beştepe Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Palandöken Belediyespor 3-1 kazandı. Zorlu mücadelede Palandöken Belediyesi iyi bir oyun sergiledi. Ligin zirvesin de yerini koruyan Palandöken Kartalları karşılaşmanın setlerini 25 - 22, 14 - 25, 13 - 25 ve 16-25 sonuçlandı. Rakibine bir set veresede 3 puan alan Palandöken Belediyespor, üst üste aldığı galibiyetlerle zirve takibini sürdürdü. - ERZURUM
Palandökenin Kartalları Ankara'dan 3 Puan Aldı
Türkiye Erkek 1. Voleybol liginde 18. Hafta mücadelesin de Palandöken Belediyespor, deplasmanda TVF Spor Lisesi ile karşı karşıya geldi.
Türkiye Erkek 1. Voleybol liginde 18. Hafta mücadelesin de Palandöken Belediyespor, deplasmanda TVF Spor Lisesi ile karşı karşıya geldi.