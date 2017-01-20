Palandöken: "Yapılandırması İptal Olanlara Çok Önemli Bir Hak Daha Geldi"

Borç yapılandırmasında ilk taksitlerini zamanında ödeyemediği için yapılandırması iptal olan esnafa bir şans daha tanındığını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken "Yapılandırması iptal olanlara tanınan yeni hak ve vadesi gelen taksitlerin 4 ay ertelenmesi esnafı ve piyasaları çok rahatlatacak" dedi.



Torba kanunda, borç yapılandırma kanununa eklenen geçici madde ile sadece vergi borçlarının değil, vergi ve sosyal güvenlik primleri başta olmak üzere kanun kapsamına giren tüm borçlar için taksit ötelemesi getirildiğini vurgulayan Palandöken, "Tüm vergi ve prim borçları yanında esnafın odalarına olan aidat borçları için de kolaylık sağlandı. Kasım ayından bu yana olan borçlar için kanunda belirtilen geç ödeme zammı ödenmek suretiyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş borçların ödenmesi halinde yapılandırmadan yeniden yararlanılabilecek. Bu da ekonomik olarak zor günler yaşayan esnafı son derece rahatlatacak" diye konuştu.



"Ekonominin çarkları daha hızlı dönmeye başlayacak"



Yapılandırmadaki kolaylık sağlanmasının esnaf için çok büyük önemi olduğunun altını çizen Bendevi Palandöken, "Devlete vergi ve prim borcu olan esnaf için ticari hayat adeta duruyor. Birikmiş borcu olanlar ne kredi çekebiliyor ne de işini düzgün yürütebiliyor. Tam da sicil affının çıkarılmasıyla aynı anda gelen borç yapılandırması, hem esnafın sicilinin temizlenmesini hem de kredi kullanabilmesini sağlayacak. Bu da ekonominin çarklarını daha hızlı döndürmeye başlayacak" şeklinde konuştu. - ANKARA