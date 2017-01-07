Palandöken: "Sömestri Tatilini Turizm Bölgelerinde Geçirin"

2016-2017 eğitim öğretim yarıyıl tatilinin yaklaştığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, geçtiğimiz yıl turizmde yaşanan gerileme ve ekonomide yaşanan olumsuzluklar sebebiyle vatandaşların 20 Ocak 2017 tarihinde başlayacak 16 günlük sömestri tatillerini turizm bölgelerinde yapılmasını istedi.



İngiliz The İndependent Gazetesi'nde yayınlanan makalede herkesin Türkiye'ye tatile gitmeleri çağırısını olumlu karşıladığını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Vatandaşlarımız da bu çağırıya uymalı ve ilk adımı 20 Ocak'ta başlayacak 16 günlük yarıyıl tatillerini ülke içinde yaparak atmalıdırlar. Yani 2017 yılını fırsat yılına çevirmeliyiz" dedi.



"Törer uluslararası işbirliği ile önlenir"



Terörün turizm endüstrisi üzerinde oluşturduğu olumsuz sonuçların büyük boyutlarda olduğunu belirten Palandöken, "Turizm sektörünü hedef haline getiren saldırıların planlanmasından gerçekleştirilmesine kadar geçen süreç ancak uluslararası çaptaki kriz yönetimi planlarıyla önlenebilir. Terörizmle baş edebilmek için önce bu illetin uluslararasında kabul görecek bir tanımının olması gerekmektedir. Bu tanım çerçevesinde mücadele taviz verilmeksizin yapılmalıdır. Gerek ekonomik gerekse siyasi nedenlerle teröre destek veren, görmezden gelen ülkelerin bu tutumlarından vazgeçmeleri için kamuoyu baskısı oluşturulmalıdır" diye konuştu.



"Uluslararası işbirliği yapılmalı"



Uluslararası alanda turizm sektörü özelinde işbirliği tesis edilmesi gerektiğini de anlatan Palandöken, "Bu işbirliği BM, NATO ya da Avrupa Parlamentosu tarzında bir örgütlenmeye dönüştürülmelidir. Terör konusunda sürekli yenilenen, geliştirilen, değiştirilen mücadele politikası yapılmalıdır. Kamuoyunda acilen korkunun vatandaşların üzerinden atılması için çalışılmalı, kargaşa ortamı doğuracak açıklamalardan sakınılmalıdır. Uluslararası düzeyde turizm strateji merkezleri kurulmalıdır. Terörle mücadelenin en önemli unsuru olan güvenlik güçlerinin morali yükseltilip sürekli canlı tutulmalıdır. Teröre karşı taviz verilmemelidir. Sürekli açıklamalarla devletimizin terörle mücadeledeki haklılığını anlatmalıyız. Saldırılar nedeniyle turizm sektörünün kendine gelebilmesi için finansal teşvik, ücretsiz tanıtım kampanyaları gibi devlet destekleri sağlanmalıdır. En önemlisi şimdiden başlayarak 2016 yılında kaybedilen pazarı yeniden kazanabilmek için ulusal bir turizm kampanyası başlatmalıyız. Cennet ülkemizin güzelliğini ve avantajlarını başta Rusya olmak üzere Avrupa ve Uzak Doğu'da çok iyi anlatmalı ve tanıtmalıyız. Bu faaliyetleri sadece turizm acentelerinden beklememeliyiz. Ülkemizin güzelliklerini tanıtmak yurt dışına giden her Türk vatandaşının ulusal bir görevi olmalıdır. Aynı zamanda yurt dışı giriş ve çıkışlarında gümrük ve sınır kapılarına ülkemizi tanıtıcı ücretsiz broşür ve rehberler dağıtılmalıdır" ifadelerini kaydetti. - ANKARA