Palandöken: "Sömestri Tatilini Fırsata Çevirip Piyasaları Canlandıralım"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları yarı yıl tatilini turizm bölgelerinde geçirmeye çağırarak, "Uzmanların yarıyıl tatilini öğrenciler dinlenerek geçirmelidir önerilerine uyalım. Bu 16 günlük sömestri tatilini fırsata dönüştürerek piyasaları canlandırmalıyız. Vatandaşlarımız da bu çağrıya uymalı ve ilk adımı 20 Ocak'ta başlayacak 16 günlük yarıyıl tatillerini ülke içinde yaparak atmalıdırlar" dedi.



Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon öğrenci 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk yarıyıl tatiline hazırlanması nedeniyle bir açıklama yaptı. Eğitim ve öğretim yılına 19 Eylül 2016 tarihinde başlandığını ve yarıyıl tatilinin 20 Ocak 2017 tarihinde başlayacağını hatırlatan Palandöken, "20 Ocakta açık öğretim öğrencileri dahil 18 milyon 43 bin 15 öğrenci ve 900 bin civarında öğretmen 16 günlük tatile girecek. Bugünümüzün küçükleri, aydınlık yarınlarımız, çocuklarımızın heyecanla beklediği yarıyıl tatili; öğrenciler, velileri ve yeni neslimizin emanetçileri öğretmenlerimiz için güzel değerlendirilmelidir. Yorucu bir dönem geçiren öğrencilerimizin zinde ve huzurlu şekilde ikinci döneme başlayabilmeleri için tatili verimli kullanmaları gerekmektedir. Okul zamanında vakit ayıramadıkları hobileri ve sosyal faaliyetler ile ilgilenerek ve dinlenerek verimli bir tatil geçirmelerini diliyorum" dedi.



"Öğretmenlerimiz de tatili dinlenerek geçirmeli"



Başarısız öğrenci olmadığını ve velilerin öğrencileri karnelerindeki nota göre değerlendirmemelerini isteyen Palandöken, "Veliler çocukları ile kaliteli zamanlar geçirebilmek adına fırsat oluşturmalıdır. Sağlıklı bireylerin ilgi ve eğitimi ilk ailede öğrenen çocuklar arasından çıkmaktadır. 18 milyonu aşkın öğrencinin yanı sıra tatile girecek olan gelecek nesillerimize ışık tutan 900 binden fazla öğretmenimizin de tatillerini dinlenerek, yorgunluklarını atarak geçirmeleri gerekir. Başarıları ile gurur duyduğumuz çocuklarımıza inancımız çok fazladır, küçük başarısızlıkları için onları üzmek yerine tüm ailelerin çocuklarına inanmaları ve güvenmeleri gerekir" şeklinde konuştu. - ANKARA