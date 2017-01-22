Palandöken: "İlhan Cavcav, Başarıları ile Önemli İzler Bıraktı"

Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı üzerine taziye mesajı yayımlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İlhan Cavcav'ın Türk futboluna ve sporuna çok değerli hizmetleri olduğunu ve borçsuz bir kulüp yönetmenin nasıl olduğunu tüm spor camiasına öğrettiğini söyledi.



Palandöken mesajında şu görüşlere yer verdi:



"Türk futboluna çok değerli katkılar sunan İlhan Cavcav, duayen bir spor adamı olarak ismini altın harflerle Türk futbol tarihine yazdırmıştır. Başarıları ile önemli izler bırakan İlhan Cavcav'ın vefatı tüm spor kamuoyu ve Türk halkında derin bir üzüntüye yol açtı. İlhan Cavcav ismi, Türk sporuna yaptığı katkılar asla unutulmayacaktır. Türk spor ve iş dünyamızın değerli bir liderini kaybetmenin üzüntüsünü yaşamaktayım. İlhan Cavcav'ın bıraktığı derin izler her zaman güzellikleri ile hatırlanacaktır." - ANKARA