Palandöken: "Hep Birlikte Terörün Üstesinden Geleceğiz, Yeter Artık"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hiçbir aşağılık saldırı birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozamayacak, yeter artık. Bu alçak saldırıları milletçe yok edeceğiz" dedi.



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, İzmir'de meydana gelen terör saldırısını kınadığını belirten bir açıklama yayımladı. Gerçekleştirilen eylemlerin teröristlerin son çırpınışları olduğunu kaydeden Palandöken, "Hiçbir aşağılık saldırı birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi bozamayacak. Yeter artık. Bu alçak saldırıları milletçe yok edeceğiz. Terörün kökü kazınacak. Bu eylemler teröristlerin son çırpınışlarıdır. Ülke olarak son dönemde terörle giriştiğimiz etkin mücadelemizi hiçbir güç kesintiye uğratamayacaktır. Bu mücadeleden milletçe galip çıkacağız. Bir kez daha diyorum ki vahşi terör saldırılarına karşı tüm dünya güç birliği yapmalıdır" ifadelerini kullandı. - ANKARA