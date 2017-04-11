Palandöken Esnafından Başkan Bulutlar'a Ziyaret

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yenişehir 1. ve 2. Marketler esnafını konuk etti.



Heyet halinde Başkan Bulutlar'ı ziyaret eden marketler esnafı, Başkan Bulutlar'a hem teşekkür etti, hem de referandum için destek sözü verdi. Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yenişehir 1. ve 2. Marketler esnafı, Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı makamında ziyaret etti. Yıllardır adeta yılan hikayesine dönüşen Marketler Projesi'ni sorun olmaktan çıkararak çözüme kavuşturan Başkan Bulutlar'a teşekkür eden heyet, bir de referandum jesti yaptı. Marketler esnafı, kendileri için yeni imkan ve fırsatlar sunan Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a 16 Nisan için destek sözü verdi ve hep birlikte "Evet" dedi.



Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Yenişehir'deki 1. ve 2. Marketler'i çok daha modern bir görünüme kavuşturacak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bizim amacımız Marketler bölgesini sürekli gelişen ve yükselen ticaret standartlarına kavuşturmaktı. Yıllarca bunun mücadelesini verdik ve sonunda bu sorunu çözdük. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Marketler bölgemiz hem mimarisiyle ve hem de ticari potansiyeliyle bir cazibe mekanı haline gelecek. Bu benim en büyük arzumdu. Allah'a hamdolsun, bunu gerçekleştirebilme imkan ve fırsatını nasip etti. El ele vererek, Marketler'i yeniden inşa edecek ve bu bölgeyi Palandöken'in ticaret merkezi haline getireceğiz" diye konuştu.



Marketler esnafının verdiği referandum a destek sözüne de işaret eden Başkan Bulutlar, "Marketler bölgesi ilçemiz için nasıl bir öneme sahipse, Anayasa değişikliği paketi de ülkemiz için elzem bir hadisedir. 16 Nisan'da milletimiz kaderini oylayacak ve "evet" diyerek tüm dünyaya güçlü bir Türkiye'yi ilan edecekler. Ben de esnafımıza bu sürece verecekleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Marketler esnafı da, Palandöken Belediyesi'nin attığı adımla Marketler bölgesinin çehresinin değişeceğini dile getirerek, "Sayın Başkanımız bizim hep yanımızda oldu, bizim için çırpındı, didindi. Nasip bugünlereymiş, bizim de rüyamız sonunda gerçek oldu. Palandöken Belediyesi'nin sunduğu fırsat sayesinde hem yeni işyerlerimiz olacak, hem de gelişen çağa ayak uydurmuş olacağız. Marketler bölgesi görsel güzelliğiyle ilçemizin gözbebeği olacak" diye konuştular.



Ziyaretin sonunda Marketler esnafı Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a şilt hediye ederken, ilçeye kazandırılan yatırım ve verilen hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür ettiler. - ERZURUM