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Palandöken'e Uzay Üssü Gibi Restoran
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Palandöken'e Uzay Üssü Gibi Restoran
15 Ocak 2017 Pazar 10:57
Palandöken'de, deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yükseklikte restoran açıldı.
Palandöken
'de, deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yükseklikte restoran açıldı.
Kaynak:
Dunya.com
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