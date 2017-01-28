Palandöken'de Sömestr Coşkusu

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde sömestir tatiliyle birlikte yoğunluk yaşanırken, görüş mesafesini yaklaşık 1 metreye düşüren sis kayakçıların zaman zaman zor anlar yaşamalarına neden oldu.



Otellerin yarıyıl tatiliyle birlikte doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde özellikle küçük çocuklar kayak coşkusu yaşıyor. Yoğun sise rağmen kayak pistini boş bırakmayan çocuklar ve aileleri kızak, kayak ve snowboard yapmanın tadını çıkardı. Görüş mesafesinin yaklaşık 1 metreye düşmesi zaman zaman kayakseverlere zor anlar yaşattı.



Erzurum Palandöken Kayak Merkezinde yarıyıl tatilini geçirmenin çok güzel olduğunu ifade eden çocuklar, "Burası kayak için çok ideal bir kayak merkezi. Neşeli oluyor burada kayak. Bu yüzden burada bulunmaktan mutluyuz" diye konuştu.



Sömestir tatiliyle birlikte kayak hocalarının da yüzleri gülerken, "Palandöken'e yarıyıl tatiliyle birlikte akın var. Biz de gelen misafirlerimize kayak öğretiyoruz. Oteller full doldu" dedi. - ERZURUM