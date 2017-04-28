Palandöken'de Nisan Sonunda Kayak Keyfi

KAYAK ve kış turizm merkezi Palandöken'e tatil için gelenler, nisan ayında kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Gündüz kaymanın yanı sıra geceleri de ay ışığından kayak pistlerine çıkanlar var.



Havaların ısınması ile birlikte kent merkezine 5 dakika uzaklıkta ve deniz seviyesinden 3 bin 156 metre yükseklikteki Palandöken Kayak Merkezi'ne ilgi daha da arttı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Palandöken'de kayak sezonu ile birlikte çeşitli sportif faaliyetler de devam ediyor. Kayakseverlerin yanı sıra Türkiye Dağcılık Federsayonu da Ejder Tepesi'nde dağ kayağı eğitimini sürdürüyor. Baharda hem manzaranın hem de kayak yapmanın keyfini çıkaran Erzurumlular, Palandöken'de Mayıs'ın son gününe kadar kayak yapılabileceğini belirttiler.



Akdeniz sahillerinde denize girilirken, Erzurumluların hala kayak keyfini yaşadığını hatırlatan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Mutlu Gün, "Tur kayakları ile tırmandığımız Palandöken'de kaymanın keyfini doyasıya çıkarıyoruz. Bazen geceleri de ay ışığından yararlanarak çıktığımız Palandöken'de muhteşem bir manzara eşliğinde kayarken kendimizi bir yıldıza benzetiyoruz" diye konuştu.



- Erzurum