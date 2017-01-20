Palandöken'de Jak Timinden Nefes Kesen Tatbikat

ERZURUM'un ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) kapsamında görev alacak olan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Palandöken'de tatbikat yaptı. JAK timlerinin Palandöken'deki tatbikatı film sahnelerini aratmadı.



Palandöken'de bugün gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği olarak güney pistindeki telesiyejde mahsur kalan kayakçının imdadına tam donanımlı 8 kişilik JAK timi, kurtarma köpekleri ile yetişti. Ardından 8 kar motosikleti, 2 paletli kar üstü araç ile harekete geçen JAK timi, ayrı bir senaryo gereği çığ altında kalan kayakçı ile karda mahsur kalan bir çocuğu kurtardı. Köydeki bir hastayı evinden sedye ile alarak paletli kar üstü aracın arkasına bağlı olan kızakla götüren JAK timi, daha sonra hastayı ambulansa nakletti. Film sahnelerini aratmayan tatbikatı Vali Seyfettin Azizoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çelik ile birlikte izledi ve başarılı tatbikattan dolayı JAK timini tebrik etti.



Erzurum'da 11-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak 13'üncü EYOF'a 40 ülkeden 832 sporcu katılacak. Alp disiplini, biatlon, kayaklı koşu, curling, artistik patinaj, buz hokeyi, sürat pateni, kayakla atlama ve kar kayağı branşlarında 14-17 yaş arasındaki gençler dereceye girebilmek için mücadele edecek. Palandöken'in 2 bin 200 rakamındaki karakolda konuşlandırılan ve sezon boyunca tatilcilerin güvenliğini, yabancı dil bilen ve usta kayakçılardan oluşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sağlayacak. Palandöken Kayak Merkezi'nde izinsiz kuş uçurtmayan özel eğitimli, yabancı dil bilen JAK timi görevlileri hem usta bir kayakçı ve hem de iyi bir dağcı. JAK ekibi, Plandöken'i 7/24 denetim altında tutuyor. Tim, 15 Aralık 2016'dan bu yana 165 kişiye müdahale etti.



- Erzurum