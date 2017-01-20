Palandöken'de Jak Ekiplerinin Tatbikatı Nefes Kesti

Palandöken Kayak Merkezinde kış sezonunda 24 saat esasına göre görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, gerçeği aratmayan kurtarma tatbikatlarıyla adeta nefes kesti.



Palandöken Kayak Merkezi'nde olası kaza ve kurtarma olaylarına karşı hazır kıta görev yapan JAK ekipleri, bugün telesiyejde mahsur kalan bir vatandaşın kurtarılması, çığ altında kalan iki turistin kurtarılması, zirve noktasında kayak kazası geçiren iki kayakçının kurtarılması ve mezrada hasta kurtarma tatbikatını icra etti.



İlk tatbikatta Palandöken'in güney pistinde telesiyej arızası nedeniyle bir kişinin mahsur kaldığı ve donma tehlikesi geçirmek üzere olduğunun ihbar edilmesi üzerine JAK ekipleri, hemen bahse konu bölgeye kar üstü araçları jet skilerle intikal etti. Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan vatandaş, uzman JAK ekipleri tarafından halatlarla aşağıya indirilerek kurtarıldı.



Çığ tatbikatında ise önce arama kurtarma köpeği 'Gurbet' çığ altında kalan iki turistin yerini belirledi. Yerin belirlenmesinin ardından JAK ekipleri çığ altında kalan iki turiste ulaşıp kar altından çıkararak hastaneye kaldırılmalarını sağladı.



Bir sonraki tatbikatta ise kar ve tipi dolayısıyla yolu kapanan Aziziye mezrasında hastalanan bir vatandaş JAK ekipleri tarafından kurtarıldı.



Son tatbikatta da Palandöken'in zirve noktasında kayak kazası geçiren iki kayakçı, JAK ekipleri tarafından önce sedye ile aşağı indirildi. Ardından sedyeler jet skilerin arkasına bağlanılarak aşağıda bekleyen 112 Acil ambulansa kadar götürüldü.



Gerçekleştirilen dört tatbikat da Palandöken'de tatil yapan yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlenirken, ekiplerin profesyonel kurtarma çalışmaları adeta nefes kesti. JAK ekiplerinin tatbikatını Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu da beraberindeki yetkililerle izleyerek tam not verdi.



Öte yandan JAK ekipleri tatbikat haricinde bu sene kış sezonunda Palandöken'de 165 olayın vuku bulduğunu bunlardan 125'inin yaralı olduğunu 40'ının da mahsur kalanlardan oluştuğunu belirtti. - ERZURUM