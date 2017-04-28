Palandöken'de 5 Park Yapılacak

Palandöken Belediyesi tarafından ilçede yeşil alan seferberliğinin başlatıldığı bildirildi.



Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yaptığı yazılı açıklamada, Yıldızkent ve Yunus Emre mahallelerinde bu sezon içerisinde devasa büyüklükte 5 park yapacaklarını kaydetti.



Görev süresi boyunca 120 dönüm yeşil alan oluşturulan ilçede, sadece 8 yılda 123 dönümlük yeşil alan oluşturulduğunu vurgulayan Bulutlar, "Şehitler Parkı'nı iki ve üçüncü etap projelerimizle Palandöken Dağı'nın etekleriyle buluşturacağız. Sadece bu projemiz 11 bin metrekare alan üzerinde hayat bulacak. Böylece Palandöken Dağı tüm güzelliğiyle ilçemizle adeta entegre hale gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.



Bulutlar, yapılacak parklarda dinlenme, mesire alanları, çocuk oyun parkurları, mini futbol ve basketbol sahaları yer alacağını aktardı.



2017 sezonunda hayata geçirilecek park projeleriyle toplamda 25 bin metrekare alanı daha yeşillendirmiş olacaklarını ifade eden Bulutlar, böylece 2009 yılından bu yana ilçede ihdas edilen yeşil alan miktarının 150 dönüme ulaşmış olacağını kaydetti.