Palandöken Belediyespor, Eserspor'a Şans Tanımadı 3-0

Türkiye Voleybol Erkekler 1.Ligi mücadele eden Palandöken Belediyespor evinde konuk ettiği Eser Spor'u 3-0 mağlup etti.



Recep Tayyip Erdoğan Kapalı spor salonunda bugün oynanan mücadeleye hızlı başlayan Filenin Kartalları ilk seti 25-19 alarak seride 1-0 öne geçti. 2. Sete de hızlı başlayan Palandöken Belediyesi'nin Kartalları ikinci seti zorlansa da seti 28-26 kazanarak seride durumu 2-0 yaptı. 3. Sette etkili bir oyun sergileyen Palandöken Belediyespor takımı seti 25-23 alarak seride 3-0 yaparak 3 puanın sahibi oldu. Alınan galibiyetle Palandöken Belediyespor ligde üst sıralarda yerini korurken puanını 39 çıkartarak Efeler Lig yollun da önemli bir galibiyet daha aldı. Maç sonunda Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, oynanan güzel oyun ve alınan net skordan dolayı sporcuları tebrik etti. - ERZURUM