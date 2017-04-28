Palandöken Belediyesi Yeni Parkların Startını Verdi

Erzurum'un Palandöken ilçesinde "yeşil alan seferberliği" başlatıldı. Palandöken Belediyesi, Kayakyolu'ndaki Şehitler Parkı'nın ikinci ve üçüncü etapları için düğmeye bastı. Belediye, Yıldızkent ve Yunus Emre Mahallesi de dahil olmak üzere bu sezon içerisinde devasa büyüklükte 5 parkı daha ilçeye kazandıracak.



Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, görev süresi boyunca ilçe halkının hizmetine sunulan parklara yenilerini eklemeye hazırlanıyor. 1994 yılından 2009 yılına kadar olan 15 yıllık süreçte 120 dönüm yeşil alan oluşturulan ilçede, sadece 8 yılda 123 dönümlük yeşil alan ihdas edilmesini sağlayan Başkan Bulutlar, yeni sezonun başlamasıyla birlikte yeniden harekete geçti. Başkan Bulutlar, Kayakyolu'ndaki Şehitler Parkı'nın iki ve üçüncü etabı başta olmak üzere Yıldızkent ve Yunus Emre Mahallesi için de park müjdesi verdi. Bulutlar, söz konusu projelerin tamamlanmasıyla birlikte ilçenin 5 yeni parka daha kavuşmuş olacağını bildirdi.



Park projeleri hakkında bilgiler veren Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Şehitler Parkı'nın bir nevi devamı niteliğindeki ilk parkın 11 bin metrekare alan üzerine kurulacağına dikkati çekerek, "Şehitler Parkı'nı iki ve üçüncü etap projelerimizle Palandöken Dağı'nın etekleriyle buluşturacağız. Sadece bu projemiz 11 bin metrekare alan üzerinde hayat bulacak. Böylece Palandöken Dağı tüm güzelliğiyle ilçemizle adeta entegre hale gelmiş olacak" dedi.



Bu yılın yeşil alan planlaması içerisinde Yıldızkent ve Yunus Emre'nin de bulunduğunu vurgulayan Başkan Bulutlar, Yıldızkent bölgesinde bin 500 ile 2 bin metrekare arasında değişen büyüklüklerde 3 yeni park yapacağız. Yunus Emre Mahallesi Nergiz Evler bölgesinde de, 8 bin 500 metrekare alan üzerinde bir başka park kuracağız. Parklarımızın tamamında dinlenme ve mesire alanları, çocuk oyun parkurları, mini futbol ve basketbol sahaları yer alacak. Ayrıca aileler için özel kamelyalar üretilerek bu parklarda konuşlandıracağız. Spor yapmak isteyen vatandaşlarımız da, yine parklarımızdaki diğer araç ve gereçlerden ücretsiz istifade edebilecekler" diye konuştu.



2017 sezonunda hayata geçirilecek park projeleriyle toplamda 25 bin metrekare alanı daha yeşillendirmiş olacaklarını ifade eden Bulutlar, böylece 2009 yılından bu yana ilçede ihdas edilen yeşil alan miktarının 150 dönüme ulaşmış olacağını kaydetti. - ERZURUM