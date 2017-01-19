Palandöken Kreşinde İlk Karne Heyecanı Yaşandı

Palandöken Belediyesine bağlı Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde faaliyetlerini sürdüren çocuk kreşlerde eğitim gören minik öğrenciler, ilk kez karne heyecanı yaşadı.



Palandöken Belediyesi Kültür Merkezide 5 yılı önce hizmete açılan çocuk kreşinde eğitim gören minikler, ilk kez karne heyecanı yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde düzenlenen karne törenine, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Erdem, Özel Kalem Müdürü Fatih Savaş, Kültür Merkezi Müdürü Muhammet Kars ve öğrencileri ile velileri katıldı.



Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezin de faaliyet gösteren kreş çocukların kültürel ve sosyal gelişim olanaklarını sağlıyor. Okul öncesi eğitimle, çocukların öğrenim yaşamlarını belirleyecek olan zihinsel, duygusal gelişimleri eğitim programı çerçevesinde yürütülüyor. Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde okul öncesi eğitim alan öğrenciler yarıyılın ilk karne sevinci yaşadı.



Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yarıyıl eğitimlerini tamamlayan 33 öğrenciye öğretmenleri eşliğinde karnelerini verdi çeşitli hediyeler dağıttı. İlk karnelerini alan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okunuyordu. Başkan Bulutlar, yaptığı kısa konuşmasında çocukların eğitim hayatları boyunca birçok karne alacaklarını ama ilk karnelerini hiçbir zaman unutamayacaklarını belirterek;"Kreşte eğitim gören çocuklarımız Kültür Merkezimi de çeşitli alanlar da kurs alan Anne ve babaların çocukları. Hayat boyu eğitim şart. Eğitime ilk atım atan bu çocuklarımızın sürekli kontrol etmemiz gerekiyor. En büyük iş anne ve babaya düşüyor. Milli ve manevi değerlerimizden asla ödün vermeden bu ülke için bu atılmış tohumları hep beraber gözetleyeceğiz, kollayacağız ve bu ülkeni çınarları yapacağız. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim yılında başarılı bir eğitim dönemi geçiren yavrularımızı kutluyor, onların eğitimlerini sağlayan öğretmenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM