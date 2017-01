Palandöken "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim Şart"

ANKARA (İHA) – Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt fiyatlarında acilen indirime gidilmesi gerektiğini söyledi.



Akaryakıt fiyatlarının sürekli artırıldığına dikkati çeken Bendevi Palandöken, "Petrolün varil fiyatı geçmiş yıllarda 110 doların üzerinde idi. Son yıllarda petrolün varil fiyatı 40 dolarlara kadar düştü. Son dönemde 56 dolara kadar bir yükseliş gösterdi. 110 dolardan 40 dolara düştüğü zaman petrol fiyatları nedense hiç yarı yarıya düşürülmedi. Son dönemde petrol fiyatları 56 dolara kadar çıktı. Ancak 110 dolardan 40 dolara düştüğü zaman aynı oranda indirim yapmayanlar şimdi sürekli zam yapmakla meşguller" dedi.



"Yüksek orandan kar marjı alınıyor, yeniden tavan fiyat gelsin"



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın akaryakıt fiyatlarındaki dağıtıcı ve bayi paylarını çok yakından izlediklerine ve payların üst sınıra dayandığına ilişkin uyarısını hatırlatan Bendevi Palandöken "Akaryakıta gelen zam A'dan Z'ye her ürünü ve halkımızın her kesimini yakından ilgilendirmektedir. Belirtildiği gibi dünya genelinde petrol fiyatlarının düşmesi sebebiyle de olsa gerek 2,5 yıla yakın bir zamandan beri sektöre hiç müdahale edilmedi. Müdahale edilmemesini fırsat bilen petrol dağıtıcı ve bayiler her geçen gün kar marjlarını artırıyorlar. Petrol fiyatlarının sürekli artması ile yeni yıl ile birlikte A'dan Z'ye her şeye zam gelmeye başladı. Artık müdahale kaçınılmaz hale geldi. Her hafta petrole zam insanları bıktırdı. Petrol zamlarının bu şekilde devam etmesi halinde binlerce kişi aracını garaja çekmek zorunda kalacak. Akaryakıt fiyatlarında yeniden tavan fiyat uygulamasına geçilmelidir" ifadelerini kaydetti. - ANKARA