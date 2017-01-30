Palalı Market Soyguncusu

ANTALYA'da bir markete elindeki pala diye tabir edilen bıçakla giren soyguncu, kasadaki 1200 TL'yi alarak kaçtı. Soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay, Kepez ilçesi Altınova Mahallesi üzerindeki bir süpermarkette dün saat 21.30'da meydana geldi. Süpermarket çalışanları kasayı topladığı sırada marketin giriş kapısı önüne gelen siyah giyimli, başında siyah bere bulunan bir kişi, müşteri gibi içeri girmek istedi. Çalışanların mesainin bittiğini söylemesi üzerine şüpheli bu kez çıkış kapısına gelerek zorla kapıyı açıp içeri girdi. Kasaya yönelen şüpheli beline sakladığı pala diye tabir edilen bıçağı çıkarıp çalışanları tehdit etti. Elindeki siyah torbayı kasiyere doğru fırlatan soyguncu, kasadaki paraları doldurmasını istedi. Kasada bulunan nakit 1200 TL'yi alan soyguncu, kaçarak kayıplara karıştı.



Olay yerine çağrılan polis ekipleri markette inceleme başlattı. Çalışanların büyük panik yaşadığı soygun anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Polis eşkalini belirlediği soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı. - Antalya