Palacios'un Balon Düşmeden Önceki Paylaşımı

Nevşehir'de düşen balonunda içinde kız arkadaşı ile bulunan TOFAŞ'lı Juan Palacios'un balona binmeden önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştığı ortaya çıktı. Göreme'den havalandıktan sonra Ürgüp'ün Ortahisar Beldesi Özengi Vadisi yakınlarında yüksek gerilim hattına çarparak düşen sıcak hava balonunda bulunan TOFAŞ'ın Kolombiyalı basketbolcusu Juan Palacios, balona binmeden önce çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.



Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Palacios'un ufak tefek yaralanmalarının olduğu ve durumunun da iyi olduğu öğrenildi. Kız arkadaşının ise elmacık kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığını belirtildi. Palacios, Bursa'da dün oynanan ve Beşiktaş Sompo Japan'ın 95-94 kazandığı lig maçından sonra kız arkadaşıyla Kapadokya'ya gittiği öğrenildi.



(İHA)