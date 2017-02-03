Pakistanlı Sağlık Çalışanlarına Acil Sağlık Eğitimi

ALİ KORKMAZ - İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda kurulu Sağlık Bakanlığı Ulusal ve Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezinde, Pakistanlı sağlık çalışanlarına acil sağlık hizmeti eğitimi verildi.



İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, acil sağlık hizmeti eğitimi konusunda uluslararası eğitim merkezine dönüşen Karantina Adası'nın Afrika, Ortadoğu ve Balkan ülkelerinden gelen çok sayıda sağlık çalışanını ağırladığını belirtti.



Türkiye'nin acil sağlık hizmetleri konusundaki deneyiminin dost ülkelerle paylaşıldığı merkezin son olarak Pakistan'da acil sağlık alanında çalışan 19 personeli misafir ettiğini kaydeden Salnur, yaklaşık 15 günlük eğitim sürecinde ilk yardım ve temel yaşam becerileri, kurtarma ekiplerinin yapması gerekenler, 112 sistemi, eğitim sistemi ve yeni teknolojiler konusunda eğitimler verildiğini ifade etti. Salnur, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin çok gurur duyuyoruz ki 112 acil sağlık hizmetleri alanında belli bir bilgi birikimi ve tecrübesi oldu. Özellikle Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) dediğimiz afetler, patlamalar gibi durumlarda nasıl müdahale edileceğine ilişkin uluslararası eğitimler veriyoruz. Türkiye olarak sağlık alanında çok ilerideyiz ama 112 alanında da ilerde olduğumuzu bilmek ve sahip olduğumuz bilgileri paylaşmak bize gurur veriyor."



Yabancı ülkelere yönelik eğitimleri Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün koordine ettiğini kaydeden Salnur, merkezin Pakistan'ın ardından Kosova'dan sağlık ekiplerini ağırlayacağına işaret etti.



Salnur, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Sağlık Bakanımızın talimatları çerçevesinde eğitimlerimize aralıksız devam edeceğiz. Buradaki ekip, 5 dilde eğitim veriyor. Arnavutça, Rusça, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen arkadaşlarımızın dil becerileri, eğitimle birleşince bizden eğitim talep eden ülke sayısı da artıyor."



"Reformları ülkemize uyarlayabileceğiz"



Pakistan'dan gelen heyetin başkanlığını yapan Doktor Foaad Mirza, aralarında doktorlar, paramedikler ve eğitmenlerin bulunduğu heyetle Türkiye'ye geldiklerini söyledi.



Pakistan ve Türkiye'nin her zaman dost ve kardeş olduğunu vurgulayan Mirza, şöyle konuştu:



"Bu eğitimde hasta nakli, hastaneler arası hasta sevki ve motosikletli ambulans konularında çok şey öğrendik. Demo izledik, pratik yapma imkanımız oldu. Tüm eğitimcilerimiz ve yöneticilerimiz bize çok iyi rehberlik yaptı. Komuta kontrol merkezi ve AFAD merkezini, hastaneleri ziyaret etme imkanımız oldu. Tüm bunların Pakistan için büyük yardımı olacak. Daha sonra bu reformları ülkemize uyarlayabileceğiz. İnşallah bu yıl içinde Pakistan'daki sağlık reformları ve sağlık hizmeti gelişir ve biz de Türkiye gibi hedeflerimize ulaşmaya çalışırız. Herkese minnettarım ve bu kardeşliğin sürmesini diliyorum."



Mirza, Pakistan'daki trafik yoğunluğu ve dar sokaklar nedeniyle 1-2 ay içinde 9 büyükşehirde 800 motorize ekibin hizmete gireceğini de sözlerine ekledi.



Heyette bulunan Deeba Shahnaz Akhter de Türk kadınının çalışma hayatındaki yerinden çok etkilendiğini belirterek, çalışanların çoğunun kadın olmasının Türkiye'de kadının saygı gördüğü anlamına geldiğini ifade etti.



Kaza senaryosu



Pakistanlı heyet, merkezdeki eğitimler kapsamında bir trafik kazası senaryosunun canlandırılmasını da takip etti.



Senaryoya göre, bir araçla çarpışan motosikletin yaralanan sürücüsüne ambulansla ulaşılmaya çalışıldı. Ambulansın olay yerine ulaşamaması üzerine devreye motorize ekip girdi. Olay yerine ulaşan motorize ekip, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve ardından hastaneye sevkini sağladı.