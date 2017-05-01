Pakistanlı Sağlık Çalışanları İzmir'de

Pakistan'dan acil sağlık eğitimi almak için İzmir'e gelen 20 kişilik arama kurtarma ekibi, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinin konuğu oldu.



İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesini ziyaret eden 5 paramedik, 12 mühendis ve 3 doktordan oluşan Pakistanlı arama kurtarma ekibi, Sağlık Bakanlığı Urla Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde, "İlk yardım ve temel yaşam becerileri", "Kurtarma ekiplerinin yapması gerekenler", "112 eğitim sistemi ve yeni teknolojiler" konusunda 15 gün boyunca eğitim alacak.



Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi Başhekimi İlker Kızıloğlu, Pakistanlı heyete yaptığı konuşmada, İzmir'in tarihi boyunca şifanın ve bilimin öncüsü bir şehir olduğunu, hastanelerinin sunulan sağlık hizmetinin kalitesi bakımından İzmir'in sağlığında önemli bir role sahip olduğunu kaydetti.