Pakistanlı Heyet Kilis'teki Konteyner Kenti Gezdi

Sığınmacılara yönelik çalışmaları yerinde görmek amacıyla Pakistan'dan Kilis'e gelen heyet, Öncüpınar Konteyner Kenti'nde incelemelerde bulundu.



Ziyarette, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Müdahale Dairesi Sivil Toplum Kuruluşları Grup Başkanı Fahrettin Göker, heyete eşlik etti. Pakistanlı heyet, konteyner kentte sığınmacılar için yapılan çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.



Yerleşkedeki Suriyeli misafirlerin mesleki eğitim aldığı sosyal tesisi gezen heyettekiler, kursiyerlerle bir süre sohbet etti.



Sığınmacılara çeşitli hediyeler veren heyettekiler, sığınmacılar için inşa edilen çift katlı konteynerlerde incelemelerde bulundu.