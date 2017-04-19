Pakistanlı Genç Ev Arkadaşını Öldürdü

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Pakistanlı genç, para meselesi yüzünden tartıştığı ev arkadaşını öldürdü.



Edinilen bilgiye göre, dün akşam Elmalı ilçesi Akçay Mahallesi'nde aynı evde kalan ve gündelik işlerde çalışan Pakistanlı Adil Jutt (22) ve Muhammed Ovest (22), para yüzenden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Jutt ev arkadaşı Ovest'i omuz, sırt ve koltuk altı olmak üzere 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü.



Gürültüyü duyanların haber vermesi üzerine eve gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Ovest'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayetten sonra kaçan Adil Jutt, jandarma ekiplerince yakalandı. - ANTALYA