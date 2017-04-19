Pakistanlı Arkadaşların Para Kavgası Kanlı Bitti

ANTALYA'da, Pakistanlı 22 yaşındaki Adil Jutt, para meselesi yüzünden tartıştığı ev arkadaşı, aynı yaştaki vatandaşı Muhammed Ovest'i bıçaklayarak öldürdü.



Elmalı İlçesi Akçay Mahallesi'ndeki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Aynı evde kalan ve gündelik işlerde çalışan Adil Jutt ve Muhammed Ovest, para yüzenden tartıştı. Kısa sürede büyüyen kavgada Adil Jutt, Muhammed Ovest'i omuz, sırt ve koltuk altı gibi çeşitli yerlerinden 6 bıçak darbesiyle öldürdü. Gürültüyü duyanların haber vermesi üzerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra Ovest'in cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Cinayetten sonra kaçan Adil Jutt, jandarma ekiplerince yakalandı. Kavgada eline aldığı bıçak darbesiyle yaralandığı belirlenen Adil Jutt, Elmalı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinden sonra jandarma karakoluna götürüldü. - Antalya