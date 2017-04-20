Pakistan Yüksek Mahkemesi Navaz Şerif Hakkındaki Kararını Verdi

Pakistan Yüksek Mahkemesi Navaz Şerif'in Panama belgelerinde ortaya çıkan yolsuzluk iddialarına karşı yeterli kanıt olmadığına karar verdi. Başbakanlık görevine devam edecek olan Şerif'in para transferleri konusundaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili yeni bir soruşturma açılacak.



Yüksek Mahkeme'nin açılmasına karar verdiği soruşturma 2015 yılında sızdırılan ve Panama Belgeleriyle ortaya çıkan çocuklarından üçünün offshore hesaplarındaki yolsuzluk iddialarına dayandırıldı. Panama Belgelerinde Navaz Şerif ve çocukları Hasan, Hüseyin ve Meryem'in Londra bağlantılı offshore şirketleri aracılığıyla usulsüzlük yaparak taşınmaz aldıkları öne sürülmüştü. Navaz Şerif ve ailesi haklarındaki yolsuzluk yaptıkları iddialarını kesin bir dille reddediyor. - İslamabad