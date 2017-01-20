Pakistan Türk Şirketten İki Uçak Kiraladı

Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) Türk havayolu şirketi Pegasus'tan iki Boeing 737-800 tipi uçak kiraladığı bildirildi.



PIA'nın sözcüsü Danyal Hüseyin, şirketin, Pegasus Havayollarından iki yolcu uçağını mürettebat ve ekipmanıyla birlikte kiralandığını açıkladı.



İki uçağın daha ileri bir tarihte kiralanması konusunda anlaşma sağlandığını da belirten Hüseyin, kararın, PIA filosundan A-310 tipi 4 uçağın eksilmesi üzerine doğan acil ihtiyacın karşılanması amacıyla verildiğini kaydetti.



Hüseyin, Türk şirketten kiralanan dar gövdeli uçakların 189 yolcu kapasitesine sahip olduğunu ve geçen cuma günü 6 iç hat seferinde kullanıldığını sözlerine ekledi.



Pakistan Uluslararası Havayolları, geçen ay ülkenin kuzeydoğusunda yaşanan ve 48 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasından sonra A-310 tipi uçakları filodan çıkarma kararı almıştı.