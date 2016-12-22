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Pakistan'ın Ilk Noel Barış Treni

Pakistan'ın Ilk Noel Barış Treni

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Noel Barış treninden detaylar İSLAMABAD - Hristiyan gruplarla Noel'de dayanışma göstermek ve dinler arası birliği sağlamak amacıyla tasarlanan ilk Noel Barış treni Pakistan'ın İslamabad şehrindeki Margalla Tren İstasyonu'ndan hareket etti.

Pakistan'ın Ilk Noel Barış Treni

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Noel Barış treninden detaylar İSLAMABAD - Hristiyan gruplarla Noel'de dayanışma göstermek ve dinler arası birliği sağlamak amacıyla tasarlanan ilk Noel Barış treni Pakistan'ın İslamabad şehrindeki Margalla Tren İstasyonu'ndan hareket etti.

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İslamabad, Hristiyan, Pakistan, Noel
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