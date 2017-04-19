Pakistan'ın Ankara Büyükelçisinden Prof. Dr. Toker Onuruna Davet

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Süheyl Mahmud, "Seçkin bir kariyere sahip Prof. Dr. Halil Toker, 30 yıldan fazla bir zamandan bu yana uluslararası dergilerde yayımlanan araştırmalar, kitap yazımı, makale ve çeviri çalışmalarının içerisinde yer alıyor. Yaptığı çalışmalar ve çalışmaların kapsamı muazzam." dedi.



Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmud'un ev sahipliğinde, Pakistan'da "İmtiyaz Yıldızı (Sitara-i İmtiaz)" nişanı tevdi edilen Prof. Dr. Toker onuruna elçilik rezidansında davet verildi.



Davete, Anadolu Ajansı (AA) Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Ömer Faruk Tokat, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk, Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) adına Avukat Mehmet Savaş Polat ve Adem Macit'in yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.



Büyükelçi Mahmud, davette yaptığı konuşmada, Türkiye ve Pakistan arasında çok uzun yıllara dayanan ilişkilerin köklerinin din, dil, kültür ve ortak tarih gibi pek çok nedenden kaynaklandığını belirterek, Urduca'nın iki ülke arasında sonsuz bağ oluşturan en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi. Urduca ve Türkçe'de 6 binden fazla ortak kelime yer aldığına işaret eden Mahmud, Urdu kelimesinin de Türkçe kökenli olduğunu ve ordu kelimesinden geldiğini ifade etti.



Mahmud, Ankara ve İstanbul üniversitelerinin yanı sıra Selçuk Üniversitesinde de Urduca bölümünün bulunduğuna değinerek, çok sayıda Türk öğrencinin bu bölümlerden mezun olduğunu vurguladı.



Prof. Dr. Toker'in Urduca yayımlanan birçok eserine dikkati çeken Mahmud, "Seçkin bir kariyere sahip Prof. Dr. Halil Toker, 30 yıldan fazla bir zamandan bu yana uluslararası dergilerde yayımlanan araştırmalar, kitap yazımı, makale ve çeviri çalışmalarının içerisinde yer alıyor. Yaptığı çalışmalar ve çalışmaların kapsamı oldukça muazzam." değerlendirmesinde bulundu.



Mahmud, tanınmış bir yazar, şair, tarihçi ve Urdu diline hizmet eden Prof. Dr. Toker'in yaptığı çalışmalar nedeniyle aldığı ödül için duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "(Prof. Dr. Toker'in) Yaptığı çalışmalardan gurur duyuyoruz ve şuna inanıyoruz ki onun bu çalışmaları hak edilen bir tanınmanın yanı sıra bireylerin ve ilim adamlarının çalışmalarına katkı sağlamak için ilham oluyor." diye konuştu.



Büyükelçi Mahmud, 2017'nin Türkiye ve Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yılı olması sebebiyle iki ülkenin ilerleyen haftalarda çok sayıda etkinlik düzenleyeceğini de bildirdi.



"Bu toplantı beni onurlandırdı"



Prof. Dr. Toker de "Bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutluyum. Herkese müteşekkirim. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Süheyl Mahmud'un Sitara-i İmtiaz nişanıyla ilgili düzenlediği bu toplantı beni onurlandırdı." dedi.



Ödüle ilişkin ilk töreninin Pakistan'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapıldığını hatırlatan Toker, ikincisinin de Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde olmasından onur duyduğunu ifade etti.



Prof. Dr. Toker, "Bugüne kadar 50 kitap yazdım. Bunlardan 25'ini Urduca, bir tane de 'A Practical Guide to Hindko Grammar'i ise İngilizce yazdım. Bu, Pakistan'da konuşulan ve bugüne kadar yazılmamış bir dili konu ediyor. Geri kalan kitapları ise Türkçe yazdım. Yaklaşık 200 tane de makalem var. Bu makalelerin bir kısmı Türk-Güney Asya ilişkilerini konu edinirken, bir kısmı da 93 Harbi'nden Kurtuluş Savaşı'na kadar yazılmış Urduca ve Farsça şiirleri içeriyor." diye konuştu.



Prof. Dr. Toker, uzun yıllar emek verdiği çalışmaları sonucu bu ödüle layık görülmekten yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.



Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, geçen ay Pakistan Cumhurbaşkanlığında düzenlenen törende, Urdu dili ve edebiyatının tanıtılması için yaptığı hizmetleri ve Pakistan ile Türkiye arasındaki kültürel iş birliğine katkıları nedeniyle Prof. Dr. Toker'e "Sitara-i İmtiaz" nişanını tevdi etmişti.



Urdu dili ve edebiyatı çalışmalarıyla dikkati çeken Prof. Dr. Toker'in bu alanda çeşitli eserleri ve akademik makaleleri bulunuyor. Prof. Dr. Toker, halen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Urdu Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütüyor.