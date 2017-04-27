Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Mahmud'dan Aa'ya Veda Ziyareti

Türkiye-Pakistan dostluğuna büyük hizmetlerde bulunan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Süheyl Mahmud, görev süresinin dolması sebebiyle Anadolu Ajansına (AA) veda ziyaretinde bulundu.



Büyükelçi Mahmud'u, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ve Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk ağırladı.



Görüşmede Mutanoğlu, Türkiye-Pakistan dostluğuna büyük katkıda bulunan Mahmud'un görev süresini tamamlayarak ülkeden ayrılıyor olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek Mahmud'a AA'nın dünya çapındaki çalışmalarını anlattı.



Mahmud da AA ile çok yakın ve güçlü bir ilişki sürdürdüklerini belirterek Mutanoğlu'na, Türkiye ve Pakistan halklarının bağlarının güçlendirilmesindeki katkılarından ötürü teşekkür etti.



AA'yı Türkiye ve dünyadaki haber takip kapasitesinden ötürü tebrik eden Mahmud, dünya çapında olayların insanlara, Türkiye'nin bakış açısından anlatılmasının önemine dikkati çekti.



İki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam etmesini dileyen Mahmud, "İnsanlar gelir, gider ama ilişkiler baki kalır." dedi. Mahmud, dualarının Türkiye ile olduğunu da vurguladı.



Görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin 70. yıl dönümü çerçevesinde yapılacak çalışmalar ve iş birliği alanları da ele alındı.



Mahmud, görüşmenin ardından Mutanoğlu'na Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah ve Pakistan'ın Karaçi şehrindeki Sindh Madressatul İslam Üniversitesi'nin kurucusu Hasan Ali Efendi'nin hayatlarını anlatan ve Pakistan'ın milli şairi Muhammed İkbal'in şiirlerinin yer aldığı 3 kitap hediye etti.



Mahmud, Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın da Sindh Madressatul İslam Üniversitesi'nde eğitim aldığını belirtti.



Hasan Ali Efendi'ye "Efendi" isminin Osmanlı Halifesi tarafından verildiğini dile getiren Mahmud, ayrıca Osmanlı Halifesi'nin Hasan Ali Efendi'yi Osmanlı'nın Karaçi'deki ilk "fahri konsolosu" olarak atadığını sözlerine ekledi.



Hasan Ali Efendi, 1877-1878'de Rusya ile savaşan Osmanlı Devleti'ne gönderilmek üzere Sindh'de yardım kampanyası başlattı.



Osmanlı sultanı ve İslam Halifesi 2. Abdülhamit Han, bu davranışının yanı sıra Sindh Madressatul İslam Üniversitesini kurması üzerine Hasan Ali Efendi'ye 1889 yılında "Efendi" ve "Bey" unvanlarını verdi.