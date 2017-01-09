Pakistan, İlk Kez Denizaltıdan Füze Denemesi Yaptı

Pakistan, ilk kez denizaltıdan güdümlü füze denemesinde bulundu.



Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip 450 kilometre menzilli "Babur-3" füzesinin, Hint Okyanusu'ndaki yeri belirtilmeyen bir denizaltıdan başarılı biçimde fırlatıldığı bildirildi.



Açıklamada, füzenin Pakistan'ın caydırıcılık gücüne katkı sağlayacağı kaydedildi.



Babür-3 füzesi denizden, geçtiğimiz ay test edilen Babür-2 ise karadan fırlatılma özelliğine sahip.