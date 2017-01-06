Pakistan Eski Genelkurmay Başkanı Şerif'e Yeni Görev

Pakistan Eski Genelkurmay Başkanı Rahil Şerif'in, Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği 41 üyeli "Teröre Karşı İslam İttifakı" komutanlığına atandığı bildirildi.



Pakistan Savunma Bakana Havaca Asif, katıldığı yerel bir televizyon programında, merkez karargahı başkent Riyad'da bulunan Teröre Karşı İslam İttifakı komutanlığına Şerif'in getirildiğini belirterek, "Şerif, Pakistan hükümeti ile ordusunun rızası ve izniyle bu göreve atanmıştır." dedi.



Suudi Arabistan, 14 Aralık 2015'te 34 ülkenin katılımıyla Teröre Karşı İslam İttifakı kurulduğunu ve ittifakın merkez karargahının başkent Riyad olduğunu duyurmuştu.