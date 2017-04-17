Pakistan'dan Halk Oylaması Tebriği

Pakistan, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasının ardından Türkiye'yi kutladı.



Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin ve Başbakan Navaz Şerif, Türk mevkidaşlarına gönderdikleri mesajlarda, Türkiye'yi önemli kararından dolayı tebrik etti.



Halk oylamasında anayasa değişikliği için olumlu yönde karar çıkmasının halkın "güçlü Türkiye" arzusunu ortaya koyduğunu vurgulayan Hüseyin ve Şerif, sonucun, Türkiye'nin son 15 yılda elde ettiği etkileyici kazanımları güçlendirmesini ümit ettiklerini ifade etti.



Hüseyin ve Şerif ayrıca, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik bağının gelecekte de güçlenerek devam etmesinin ümit edildiğini kaydetti.