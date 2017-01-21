Pakistan'daki Bombalı Saldırı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'ndeki bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Paraçinar şehrinde bir pazar yerine bugün düzenlenen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, dost Pakistan hükümeti ve halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan'a desteğini sürdüreceği kaydedildi.