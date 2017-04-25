Pakistan'da Yola Döşenen Mayının Patlaması

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'da 10 kişinin yaşamını yitirdiği terör eylemini kınadı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Aşiretler Bölgesi'nin Kurram ilçesinde bir yolcu minibüsünün geçişi sırasında mayının patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre, aralarında nüfus sayım görevlileri ve çocukların da yer aldığı 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Pakistan'ın huzuru, istikrarı ve esenliğini hedef alan bu menfur terör eylemini kınıyor, bu acı olay vesilesiyle dost ve kardeş Pakistan hükümeti ve halkıyla dayanışma duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz.



Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."