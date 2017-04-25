Pakistan'da Yola Döşenen Mayın Patladı

İSLAMABAD (AA) – Pakistan'ın kuzeybatısındaki Aşiretler Bölgesi'nde (FATA) yola döşenen uzaktan kumandalı mayının patlatılması sonucu yoldan geçen bir minibüsteki 10 kişi yaşamını yitirdi.



Pakistan emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, Kurram Ajansı bölgesindeki minibüsün geçişi esnasında yol kenarına döşenen mayının patlatılması sonucu aralarında bir kadın ve iki çocuğun bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, yaralıların Peşaver'e taşınması için olay yerine askeri helikopter gönderildiği bildirildi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.