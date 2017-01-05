Pakistan'da Uluslararası Keşmir Konferansı

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, "Acımasız ve kasti şiddete rağmen mücadelelerine devam eden Keşmirliler, kendi kaderlerini tayin hakkından vazgeçmeyeceklerdir." dedi.



Şerif, başkent İslamabad'da düzenlenen Keşmir konulu uluslararası konferansta yaptığı konuşmada, Pakistan halkının kalbinin Keşmirli kardeşleriyle attığını ve Keşmir halkının mevcut sıkıntılarından üzüntü duyduğunu ifade etti.



"Keşmirlilerin keder ve sevinçlerinin her anını paylaşıyoruz." diyen Şerif, "Keşmir, Pakistan kimliğinin ayrılmaz parçasıdır. Onlar, mutlu olduklarında seviniyoruz, hüzünlendiklerinde üzülüyoruz." şeklinde konuştu.



Keşmir halkının azminden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şerif, "Acımasız ve kasti şiddete rağmen mücadelelerine devam eden Keşmirliler, kendi kaderlerini tayin hakkından vazgeçmeyeceklerdir. Keşmirli gençler tarihlerinde yeni bir destan yazıyorlar. Karizmatik ve enerjik genç lider Burhan Wani'nin şehadeti, topraklarına aşık olan bir halk için dönüm noktası olmuştur." diye konuştu.



Şerif, "Bir sesi kesmek isteyenler binlercesiyle yüzleşmek zorunda kaldı" diyerek, "Pakistan, manevi, siyasi ve diplomatik olarak Keşmir halkına desteğini sürdürecek, uluslararası toplumun bilincine Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkını yerleştirecektir." ifadesini kullandı.



Şerif'in Dış İlişkiler Danışmanı Sertaç Aziz ise yaptığı konuşmada, Cammu Keşmir'de yaşananların uluslararası toplum için utanç vesilesi olduğu değerlendirmesinde bulunarak, "Gerek Keşmir, gerek Filistin meseleleri BM Güvenlik Konseyi'nin çözemediği en uzun süren sorunlardır." dedi.



Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle bağımsızlık yanlısı gruplardan Hizbul Mücahidin üyeleri arasında geçtiğimiz yıl 8 Temmuz'da çıkan çatışmada, örgütün üst düzey üyelerinden Burhan Wani'nin öldürülmesinin ardından on binlerce kişi sokaklara çıkmıştı.



Bölgede aylarca devam eden ve Hindistan güvenlik güçlerinin biber gazı ve gerçek mermi kullandığı olaylarda yüzü aşkın Keşmirli hayatını kaybetmiş, 5 binden fazla sivil yaralanmıştı.



Hindistan ve Pakistan arasında, İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana tartışma konusu olan Cammu Keşmir'de yaşanan şiddet olaylarında bugüne kadar 70 bin kişi hayatını kaybetti.



Cammu Keşmir'deki direniş grupları, 1989'dan beri bağımsızlık ya da Pakistan'a bağlanmak için eylem yapıyor.