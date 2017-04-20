Pakistan'da Terörizmin Maliyeti 6.3 Milyar Dolar

Pakistan Eyalet ve Sınır Bölgeleri Başkanı (SAFRON) Abdul Kadir Baloch, Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan terör savaşının ülkeye maliyetinin 6.3 milyar dolar olduğunu açıkladı.



Pakistan Eyalet ve Sınır Bölgeleri başkanı (SAFRON) Abdul Kadir Baloch, Afganistan-Pakistan sınırında son 6 yıldır yaşanan savaşın insani ve maddi maliyeti hakkında Ulusal Meclis'i bilgilendirdi. Abdul Kadir Baloch, 6 yıl süren çatışmanın sonunda 5 bin 332'si sivil 5 bin 740 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Aynı zamanda çatışma cephesindeki paramiliter kuvvetler, Sınır Teşkilatı ve Khasadar Güçlerinden sırasıyla 234 ve 174 kişi hayatını kaybettiğini ifade etti. Baloch, yaklaşık 6 bin 427 insanın çatışmada yaralandığını kaydederek, bu rakam dışında, 132'si Kasadar paramiliter kuvvetlerden olan 153 personelin 6 bin 427 sivilin çatışmada yaralandığını belirtti.



Ulusal Meclis'in açıklamasına göre, çatışmada yaralananlar ile ölenlerin ailelerine ve resmi mirasçılarına 3 milyon 480 bin 55 dolar tazminat ayrıldı. Öldürülenlerin ailesine 2 milyon 823 bin 6 dolar, yaralılara ise 656 milyar 95 bin dolar ayrıldı.



Baloch, "tamamen" maddi hasarı olan insanlara400 bin dolar, "kısmen" maddi zararı olan vatandaşlara 160 bin dolar ayrıldığını kaydetti. Mülki kayıplar için önceden en az 15 bin kişinin ödemesinin yapıldığı belirtildi. Tazminat ödemesinin öncesinde hasarın şiddetini belirlemek için bir anket yapıldığını belirten Balonch, bu araştırmaya göre Fata'daki 80 bin evin tahrip olduğunun bunlardan sadece 2 bin 471 mülkün tazminatının onaylandığını belirtti. - İSLAMABAD