Pakistan'da Şiddet Gören Kadınlar Telefondan "Acil Yardım" İsteyecek

Pakistan'ın en kalabalık eyaleti Pencap'ta akıllı telefonlar için geliştirilen uygulama sayesinde, zor durumda kaldıklarında kadınlar, emniyet güçlerine otomatik olarak "yardım edin" mesajı gönderecek.



Pencap Kadının Statüsü Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, küresel konumlama sistemi (GPS) ile desteklenen akıllı telefon uygulaması sayesinde, kadınlar şiddete maruz kaldıklarında tek dokunuşla polisten yardım isteyebilecek. Uygulamanın henüz sadece sokaktaki 'acil durumları' kapsadığını belirten yetkililer, kısa süre içerisinde aile içi şiddetin de önünün alınmasına çalışılacağını bildirdi.



Öte yandan, Pakistanlı kadın hakları örgütleri uygulamayı memnuniyetle karşılasa da bir takım endişelere sahip. Bunların başında, sokakta şiddete maruz kalan kadınların tümünde akıllı telefon bulunmaması geliyor.



Pakistan merkezli kadın hakları örgütü Aurat Vakfı tarafından 2013'te yayımlanan rapora göre, ülkedeki kadına karşı suçların yüzde 74'ü Pencap eyaletinde işleniyor.