Pakistan'da Mumbai Saldırılarından Sorumlu Tutulan Örgütün Liderine Ev Hapsi

Pakistan'da, 2008 yılında Hindistan'ın Mumbai kentinde 166 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan sorumlu tutulan Cemaat'ul Dava grubunun lideri Hafız Muhammed Said'e ev hapsi verildi.



Mumbai'de 2008'de gerçekleştirilen terör saldırılarının planlayıcısı olmakla suçlanan Said, dört yardımcısıyla birlikte Pakistan hükümeti tarafından ev hapsine alındı.



Yakınlarına göre, ev hapsindeki Said, tutukluluk kararının ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump yönetimin uyguladığı baskıların bir sonucu olduğunu iddia etti.



Liderlerinin göz altına alınmasının ardından yüzlerce kişi Lahor, Karaçi ve Peşaver gibi büyük kentlerde yürüyüşler düzenleyerek ev hapsi kararını protesto etti.



Said'in serbest bırakılmasını isteyen protestocular, Pakistan'dan Said hakkında işlem yapılması talebinde bulunan Hindistan aleyhinde de slogan attılar.



Hafız Said'in sözcüsü Yahya Mücahid de liderlerinin salıverilmesi için mahkemelere dilekçe verileceğini açıkladı.



Hindistan ve ABD hükümetleri uzun süredir Said'in tutuklanmasını istiyordu. ABD, yıllarca Leşkeri Tayyibe olarak faaliyet gösteren ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği 2008 yılındaki Mumbai saldırılarından sorumlu tutulmasının ardından isim değiştirerek Cemaat-ul Dava adını alan örgütü, Haziran 2014'te terör listesine almıştı.



Başına 10 milyon dolar ödül konan, Cemaat-ul Dava lideri Hafız Said, Nisan 2012'den bu yana ABD'nin en çok arananlar listesine bulunuyor.