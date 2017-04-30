Pakistan'da Minibüs Uçuruma Yuvarlandı

Pakistan'da minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 11 kişi yaşamını yitirdi.



Polis İsmail Han, ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Paktunva eyaletine bağlı dağlık Upper Dir bölgesinde, bir otobüsün Chitral Vadisi'ne doğru giderken uçurumdan yuvarlandığını belirtti.



Yolun yağmur sonrası kaygan olduğunu bildiren Han, kazada 11 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını kaydetti.



Pakistan'da altyapı eksikliği, bakımsız araçlar ve dikkatsiz araç kullanımı nedeniyle sık sık trafik kazaları yaşanıyor.