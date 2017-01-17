Pakistan'da Konserde Bir Kadın Tacize Uğradı! Konser İptal Edildi

Pakistanlı şarkıcı Atif Aslam'ın Pakistan'ın Karaçi şehrinde verdiği konser taciz olayına sahne oldu. Taciz nedeniyle Aslam, konserini iptal etti.

Pakistan'ın Karaçi şehrinde bir konser veren şarkıcı Atif Aslam'ın performansı sırasında pek de eşine rastlanmayan bir olay yaşandı.

Tacizcilere sert çıkan ve 'insan gibi davranın, burada sizin de kız kardeşiniz ya da anneniz olabilirdi' uyarısında bulunan şarkıcı, tacize uğrayan genç kadını ise sahneye alarak güvenli bir yere geçmesini sağladı. Olayın sosyal medyada yayılmasıyla Pakistanlı şarkıcıya övgü ve tebrik yağdı.