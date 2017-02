Pakistan'da Hafız Said'e Yurt Dışı Çıkış Yasağı

Pakistan'da ev hapsinde tutulan Cemaat'ul Dava grubunun lideri Hafız Muhammed Said ve 37 destekçisine yurt dışına çıkış yasağı getirildiği bildirildi.



Pakistan İçişleri Bakanlığının yayımladığı bildiriye göre, Birleşmiş Milletlerin (BM) terör listesinde yer alan Cemaat'ul Dava grubunun lideri Hafız Muhammed Said ve 37 destekçisine yurt dışına seyahat etme yasağı getirildi.



Öte yandan, ülkede Said'in salıverilmesi için Cemaat'ul Dava yanlıların düzenlediği protesto gösterileri sürerken, Karaçi Basın Kulübünün önünde toplanan bazı Hinduların da "Hafız Said bizim velinimetimizdir" yazılı pankart açarak protestolara destek vermesi dikkati çekti.



Bu arada, Hindistan Dışişleri Bakanlığının, Said'in gözaltına alınmasının yeterli olmadığı yönündeki açıklamasına Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hafiz Zekeriya, "ülkesinin Hindistan'dan talimat almayacağı" şeklinde cevap verdi.



Pakistan'da, 2008'de Hindistan'ın Mumbai kentinde 166 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırılardan sorumlu tutulan Cemaat'ul Dava grubunun lideri Hafız Muhammed Said, iki gün önce dört yardımcısıyla birlikte hükümet tarafından ev hapsine alınmıştı.



Bunun üzerine Said'i destekleyen yüzlerce kişi, Lahor, Karaçi ve Peşaver gibi büyük kentlerde yürüyüşler düzenleyerek, kararı protesto etmişti.



Hindistan ve ABD uzun süredir Said'in tutuklanmasını istiyordu. Yıllarca Leşkeri Tayyibe olarak faaliyet gösteren ve 2008'deki Mumbai saldırılarından sorumlu tutulmasının ardından isim değiştirerek Cemaat-ul Dava adını alan örgüt, 2014'te ABD terör listesine alınmıştı.



Başına 10 milyon dolar ödül konan, Cemaat-ul Dava lideri Hafız Said, Nisan 2012'den bu yana ABD'nin en çok arananlar listesine bulunuyor.