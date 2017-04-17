Pakistan'da Cemaat-ul Ahrar Liderlerinden Ehsan Teslim Oldu

Pakistan'da Cemaat-ul Ahrar örgütü liderlerinden Ehsanullah Ehsan'ın güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.



Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eski Pakistan Talibanı (TTP) sözcüsü ve Cemaat-ul Ahrar örgütü liderlerinden Ehsan'ın güvenlik güçlerine teslim olduğunu söyledi.



Gafur, "Pakistan halkı, kurumları ve devleti ülkenin güvenlik seviyesini daha iyi hale getirmek için önemli bir gelişme kaydetmiştir. Sınır ötesinden Pakistan topraklarına saldırmak isteyen örgütlerin artık durumun değiştiğini gördüğünü söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.



Cemaat-ul Ahrar'dan, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, söz konusu gelişme, örgütten son yıllardaki en üst düzey teslim olma anlamına geliyor.



Ehsan, TTP'deki bölünmeden sonra 2014'te Cemaat-ul Ahrar örgütünün sözcülüğüne getirilmişti.



Cemaat-ul Ahrar'ın şubat ayında düzenlediği terör saldırılarında 130 kişi hayatını kaybetmişti.



Pakistan'ın Lahor kentinde 2016'da Paskalya Bayramı sırasında düzenlenen ve 60 kişinin yaşamını kaybetmesine yol açan saldırı da aynı örgüt tarafından üstlenilmişti.



ABD, Cemaat-ul Ahrar'ı geçen ağustos ayında terör listesine almıştı.