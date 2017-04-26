Pakistan'da Casusluktan Hüküm Giyen Subaya Temyiz Başvurusu

YENİ Pakistan'da casusluk ve sabotaj suçlarından idam cezasına mahkum edilen emekli Hint deniz subayı Kulbushan Jadhav için annesi Avanti Jadhav temyiz başvurusunda bulundu.



Yerel basındaki haberlere göre, Avanti Jadhav, geçen yıl casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve idam cezasına çaptırılan oğlu Kulbushan Jadhav için İslamabad'daki Hindistan Yüksek Kurulu aracılığıyla Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusu yaptı.



Jadhav'ın oğlunu görmek için de başvuruda bulunduğu belirtildi.



Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Pakistan yönetimine Jadhav ile görüşmek üzere yapılan 15 talepten hepsinin reddedildiği bildirilerek, "Jadhav'ın anne ve babası Pakistan'da oğullarını görmek ve temyiz başvurusunu kişisel olarak iletmek istiyor. Gerekli vizeler için Yeni Delhi'deki Pakistan Yüksek Kuruluna başvuruda bulundular." ifadelerine yer verildi.



Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, ay başında milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, ölüm cezasına çarptırılan Kulbushan Jadhav'a adil davranılması için Pakistan ile en üst düzeyde görüşüleceğini söylemişti.



Jadhav'ın yanlış bir şey yaptığına dair delil bulunmadığını savunan Swaraj, Pakistan hükümetine, "bu konuda ısrarlı davranılması halinde" ortaya çıkacak sonuçların, ikili ilişkiler açısından değerlendirileceği uyarısında bulunmuştu.



Pakistan, Jadhav'ın, Belucistan ile Karaçi'deki terör faaliyetlerini destekleyen ve finanse eden bir Hint istihbarat yetkilisi olduğunu iddia ediyor.