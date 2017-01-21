Pakistan'da Bombalı Saldırı: En Az 21 Ölü, 40 Yaralı





Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Aşiretler Bölgesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda en az 21 kişi hayatını kaybetti, 40 civarında kişi de yaralandı. Paraçinar'daki bir pazar yerini hedef alan saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Yaralılardan birçoğunun durumunun ağır olduğu ve bölgedeki hastanede ekipman ve doktor sıkıntısı nedeniyle bazı yaralıların askeri helikopterlerle Peşaver'e taşındığı belirtildi. Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Pakistan Bombalı saldırı saldırı: Saldırı ölü Pakistanda bombalı yaralı Gepost: 21 januari 2017