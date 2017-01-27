Pakistan'da Blogcuları Hedef Gösteren Sunucuya Nefret Suçu Cezası

Pakistan'daki medya düzenleme kurulu, ülkedeki ünlü din programı sunucularından birini, konuşmalarının insanların hayatını riske attığı gerekçesiyle yasakladı.



Aamir Liaquat Hussain adlı sunucu, geçen ay içinde ülkede bir anda ortadan kaybolan 5 blog kullanıcısının dine hakaret ettiği söylemişti.



Dine hakaretin idam cezasına bile çarptırılabildiği ülkede bu tür söylemler de cinayetlere yol açabiliyor.



Düzenleme kurulu, sunucu hakkındaki yasağın derhal uygulamaya gireceğini duyurdu.



Amir Liaquat, sunduğu Aisay Nahi Chalenga (Bu Kabul Edilemez) adlı programının ülkedeki programlar arasında lider olduğunu söylüyordu.



Yasağa yol açan şey ise Amir Liaquat'ın Aralık başında bir anda kaybolan liberal blog kullanıcıları hakkındaki sözleri ve onlara yönelttiği eleştiriler oldu.



Geçen ay kaybolan beş blogcu da sosyal medyada orduyu ve militanlığı eleştiriyordu. Kaybolmalarını üstlenen herhangi bir grup olmadı.



Şüphesi bile lince yol açabiliyor



Pakistan'daki düzenleme kurulu olan Pakistan Elektronik Medya Otoritesi (Pemra) programın yayınlanmasının ardından yüzlerce şikayet aldıklarını ve yasaklama kararını programı birkaç hafta boyunca izleyerek verdiklerini açıkladı.





Pemra karar metninde Liaquat'ın "bilinçli ve tekrar eden bir şekilde suçlamalarda bulunduğunu ve bunun nefret suçuna denk geldiğini" ve bu nedenle Liaquat'ın, programının yayınlandığı Bol TV'de bir daha herhangi bir şekilde ekrana çıkmasının yasaklandığını yazdı.





Liaquat'ın aktivist blogcular hakkında söylediği sözler son derece etkili, zira Pakistan'da dine hakaretin şüphesi bile kurbanların öfkeli kitleler tarafından linç edilmesine yol açabiliyor.



Kayıp blogcularla ilgili kampanyaları örgütleyen insan hakları aktivistlerinden Jibran Nasir, bir tweet atarak Pemra'nın yapması gerekeni yaptığını düşündüğünü yazdı.



Analiz - İlyas Khan, BBC, İslamabad



Amir Liaquat'ın televizyon programının yasaklanması, ülkedeki dini programlarda pek çok kişinin dine hakaret, ihanet ve zina gibi suçlamalar yöneltilmesine karşı düzenlenen protestoların ardından geldi. Liaquat, programında insanların isimlerini vererek onlara suçlamalar yöneltiyordu.





Örneğin son programlarından birinde, gizli servisler tarafından gözaltına alındığı tahmin edilen beş kayıp medya aktivistinin Hindistan'a sığındığını iddia etmişti.



Ayrıca kendini sanatçı, yazar, araştırmacı ve insan hakları aktivisti olarak tanımlayan liberal kadınlar hakkında düşmanca, cinsiyetçi ifadeler kullanmıştı.



Liaquat bir başka programında da ünlü bir gazetecinin evlilik dışı bir ilişki yaşamakta olduğunu iddia etmiş, bu kişinin babasının gerçek babası olup olmadığını da ispat etmesi gerektiğini belirtmişti.





Tartışmaların odağındaki isim



Eski bir milletvekili olan Aamir Liaquat, 2013 yılında çocuğu olmayan çiftlere programında çocuk dağıtmakla suçlanmıştı.



Liaquat ise bunu reytinglerini artırmak için değil, çocukların hayatlarını kurtarmak için yaptığını söylemişti.



İnternet sitesinde kendisini "gerçek bir efsane" olarak tanımlayan Liaquat, "Bu çocukları çöplerden, çöplüklerden aldık ve ihtiyacı olanlara yolladık" demişti.



Eylül 2008 yılında ise Liaqat'ın Ahmedileri işleyen bir programında iki ilahiyatçının "sahte peygamberlerle ilişkili olanlar öldürülmeye layıktır" demesinin üzerinden 24 saat geçmeden Ahmedi topluluğunun önemli isimlerinden biri öldürülmüştü.