Çinli konsorsiyum, Pakistan Borsasının (PSX) hisselerinin yüzde 40'ını satın aldı.
PSX'ten yapılan açıklamada, Şangay Borsası, Şenzen Borsası, Chinese Futures Exchange, Pak-China Investment Company ve Habib Bank Limited'den oluşan konsorsiyumun, satın alınan PSX hisselerine karşılık, yaklaşık 85 milyon dolar ödediği bildirildi.
Pakistan Borsasının Yüzde 40'ı Çinlilere Satıldı
Çinli konsorsiyum, Pakistan Borsasının (PSX) hisselerinin yüzde 40'ını satın aldı.
Çinli konsorsiyum, Pakistan Borsasının (PSX) hisselerinin yüzde 40'ını satın aldı.
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