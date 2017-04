Pakistan Başbakanı Şerif ve Ailesi Hakkındaki Yolsuzluk İddiaları

Pakistan Anayasa Mahkemesi, adı Panama belgelerinde geçen Başbakan Navaz Şerif'in ailesi hakkında açılan yolsuzluk davasında "Ortak Soruşturma Ekibi (OSE)" kurulması kararı aldı.



Hakim Asif Said Hosa başkanlığındaki beş kişilik mahkeme heyetinin açıkladığı yaklaşık 540 sayfalık karara göre, Şerif'in ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını incelemek üzere OSE kurulacak.



Kararda, bir hafta içerisindeki kurulacak OSE'nin Panama belgelerine ilişkin soruşturmayı 60 gün içinde tamamlaması gerektiği bildirildi.



OSE'nin, ordu, Ulusal Sorumluluk Bürosu (NAB), Menkul Değerler Komisyonu, Federal Soruşturma Ajansı (FIA) ve diğer soruşturma ajansları temsilcilerinden oluşması kararlaştırıldı.



Ayrıca mahkeme, NAB başkanının söz konusu yolsuzluk iddialarını araştırma konusunda yetersiz kaldığını belirtti.



Kararda, Başbakan Şerif'in oğulları Hasan ve Hüseyin Şerif'in OSE karşısına çıkarılacağı ifade edildi.



Öte yandan heyetteki iki hakimin, Şerif'in görevden alınması yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.



Pakistan Su ve Enerji Bakanı Havaja Asif ise kararın ardından mahkeme önünde yaptığı açıklamada, "Bugün, Anayasa Mahkemesi, Başbakan Şerif'in 6 ay önce söylediği 'eğer yolsuzluk yapıldıysa soruşturma komisyonu' kurulması yönündeki önerisini onaylamış oldu." diye konuştu.



Anayasa Mahkemesi, Şerif'in görevi bırakması talebiyle yapılan ve aralarında muhalefet partilerinden Pakistan Adalet Hareketi (PTİ) lideri İmran Han ile Cemaat-i İslami lideri Sirac-ül Hak'ın da bulunduğu 4 dava dilekçesini geçen yıl eylül ayında kabul etmişti.



Söz konusu iddialar nedeniyle uzun süredir muhalefet ve medyanın eleştiri oklarının hedefi olan Şerif'in istifasını talep eden Han, 2 Kasım'da başkent İslamabad'da on binlerce kişinin katılacağı bir gösteri düzenleyeceği tehdidinde bulunmuş ancak kararından geri adım atmıştı.



Merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait 11,5 milyon sayfalık belgelerin sızdırılmasının ardından, Başbakan Şerif'in 4 çocuğundan 3'ünün off-shore şirketleri aracılığıyla Londra'da gayrimenkuller satın aldıkları ileri sürülmüştü. Her ne kadar Pakistan yasalarında off-shore şirketine sahip olmak yasaklanmasa da PTİ lideri Han, bu paranın "rüşvet ve yolsuzluk" ile elde edildiğini öne sürüyor.