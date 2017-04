Pakistan Başbakanı Şerif ve Ailesi Hakkındaki Yolsuzluk İddiaları

Pakistan Anayasa Mahkemesi, Başbakan Navaz Şerif ve ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin davayı bugün karara bağlayacak.



Anayasa Mahkemesi'nden yapılan açıklamada, Panama Belgelerinde adı geçen Şerif ve ailesi hakkındaki kararın bugün açıklanacağı bildirildi.



Hakim Asif Said Hosa başkanlığındaki beş kişilik heyetin, ülkede uzun zamandır beklenen kararı bugün yerel saatle 14.00'de açıklaması bekleniyor.



Anayasa Mahkemesi, Şerif'in görevi bırakması talebiyle yapılan ve aralarında muhalefet partilerinden Pakistan Adalet Hareketi (PTİ) lideri İmran Han ile Cemaat-i İslami lideri Sirac-ul Hak'ın da bulunduğu 4 dava dilekçesini geçtiğimiz yıl Eylül ayında kabul etmişti.



Söz konusu iddialar nedeniyle uzun süredir muhalefet ve medyanın eleştiri oklarının hedefi olan Şerif'in istifasını talep eden Han, geçtiğimiz yıl 2 Kasım'da başkent İslamabad'da on binlerce kişinin katılacağı bir gösteri düzenleyeceği tehdidinde bulunmuş ancak kararından geri adım atmıştı.



Merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait 11,5 milyon sayfalık belgelerin sızdırılmasının ardından, Başbakan Şerif'in 4 çocuğundan 3'ünün off-shore şirketleri aracılığıyla Londra'da gayrimenkuller satın aldıkları ileri sürülmüştü. Her ne kadar Pakistan yasalarında off-shore şirketine sahip olmak yasaklanmasa da PTİ lideri Han, bu paranın "rüşvet ve yolsuzluk" ile elde edildiğini öne sürüyor.



Şerif'in partisi PML-N, Pakistan'daki 2013 genel seçimlerini kazanarak tek başına iktidara gelmişti.



Muhtemel senaryolar



Pakistan Gallop isimli araştırma şirketinin bugünkü davanın nasıl sonuçlanacağına ilişkin yaptığı ankete göre, Pakistanlıların yüzde 31'i kararın "ne Başbakanın lehine ne de aleyhine" olacağını düşünüyor.



Kararın Şerif'in "aleyhinde" olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 24 olurken, ankete katılanların yüzde 21'i ise Şerif'in "aklanacağını" belirtti.



Pakistanlı hukukçular ise konuya ilişkin farklı ihtimaller üzerinde duruyor. Bunlardan biri, "Anayasa Mahkemesi'nin suçlamaları araştıracak bir hukuk komisyonu kurulmasına karar vermesi" ihtimali. Buna göre Mahkeme, Şerif'ten aklanana kadar "görevi bırakmasını" isteyebilir.



Ülkede konuşulan bir diğer ihtimal ise Mahkemenin ülkenin yolsuzlukla mücadele kurumlarına dosyayı göndermesi olabilir.



Başka bir olasılık da Mahkemenin Şerif'in yetkisini elinden alması olarak yorumlanıyor. Böylesi bir karar çıkması halinde önümüzdeki yıl genel seçimler beklenmeden, Pakistan erken seçime gidebilir.



Öte yandan, Enformasyon Bakanı Maryam Aurangzeb, düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Şerif'in "Bugünkü karara ilişkin bir korkusu olmadığını" söyledi. Aurangzeb, "Sadece tüm politikasını bu dava üzerine kuranların dava sonucunu merak ettiğini" kaydetti.