Pakistan Başbakanı Şerif'in Ailesi Hakkındaki Yolsuzluk İddiaları

Pakistan ordusundan, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in ailesine ilişkin yolsuzluk soruşturmasının "yasal ve şeffaf bir şekilde" yürütüleceği bildirildi.



Pakistan ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, bugün yapılan kuvvet komutanları toplantısında, Şerif'in ailesi hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturması için kurulacak Ortak Soruşturma Ekibi'nde (JIT) yer alacak askeri üyelerin görevlerini "yasal ve şeffaf bir şekilde" yürüteceğinin vurgulandığı kaydedildi.



Anayasa Mahkemesi geçen hafta, adı Panama Belgeleri'nde geçen ve muhalefetin yolsuzlukla suçladığı Başbakan Şerif'in ailesine dair iddiaları soruşturmak için JIT kurulması kararı almıştı.



Karara göre, ordudan da üyelerin bulunacağı JIT'ın 2 ay içerisinde soruşturmayı tamamlaması gerekiyor.



Merkezi Panama'da bulunan hukuk firması Mossack Fonseca'ya ait 11,5 milyon sayfalık belgelerin sızdırılmasının ardından, Başbakan Şerif'in 4 çocuğundan 3'ünün off-shore şirketleri aracılığıyla Londra'da gayrimenkuller satın aldıkları ileri sürülmüştü. Her ne kadar Pakistan yasalarında off-shore şirketine sahip olmak yasaklanmasa da muhalefet, bu paranın "rüşvet ve yolsuzluk" ile elde edildiğini öne sürüyor.